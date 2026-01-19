Bully Ray: «Vince McMahon fue el mejor comentarista»

A lo largo de las últimas tres décadas, Jim Ross, miembro del Salón de la Fama WWE y comentarista de la WWE durante la Attitude Era, ha sido considerado a menudo el mejor comentarista de lucha libre profesional de todos los tiempos, superando a otros reconocidos talentos que se han destacado en la posición.

► Bully Ray recuerda a Vince McMahon como comentarista

Muchos olvidan que el ex mandamás de la WWE, Vince McMahon, fue el principal comentarista de la WWE durante 25 años antes de convertirse en su personaje de «Mr. McMahon» y convertirse en una figura de autoridad, y según lo expresó Bully Ray en el reciente Busted Open, McMahon fue el mejor comentarista de la historia.

«Sé que no es una opinión popular porque Vince era muy exagerado, pero Vince podía hacer algo que no creo que nadie más hiciera mejor que él, y hay una buena razón para ello. Eran las historias que contaba. Eran los fragmentos de audio. Eran los fragmentos, porque nadie entendía la historia que se contaba en el ring mejor que Vince, porque eran sus historias contadas a través de sus personajes. Por lo tanto, él podía transmitirla en la mesa de comentaristas mejor que nadie, en mi opinión.»

El miembro del Salón de la Fama WWE expresó su punto de vista diciendo que Jim Ross, el locutor de NWA, Bob Caudle, y el comentarista de AEW Tony Schiavone también estaban entre sus favoritos, mientras que su copresentador Dave LaGreca afirmó que Michael Cole es el mejor comentarista de la industria, y precisamente el propio Cole sigue siendo un elemento activo dentro de la programación televisiva de la WWE.