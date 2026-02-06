Bully Ray ve muy pronto un Brock Lesnar vs Oba Femi

Tras lo sucedido en el Royal Rumble varonil de este año, donde Brock Lesnar y Oba Femi tuvieron un mano a mano, con «The Beast Incarnate» eliminando a»The Ruler», muchos fans especulan que el siguiente paso sería un duelo individual entre ellos en WWE WrestleMania 42 en Las Vegas. Según informes recientes, ese combate individual es una posibilidad en el escenario más importante de la WWE, pero hasta esta semana, no era algo seguro en los planes internos.

► Bully Ray sugiere a Gunther en lugar de Oba Femi como rival de Lesnar

Según informes recientes, ese combate entre Brock Lesnar y Oba Femi es una posibilidad en el escenario más importante de la WWE, pero hasta esta semana, no era algo seguro en los planes internos. Al respecto, Bully Ray habló en el reciente «Busted Open Radio» que aún es demasiado pronto para que se celebre el enfrentamiento oficial entre ambos, sobre todo teniendo en cuenta que Femi aún es nuevo en el elenco principal de la WWE, y el miembro del Salón de la Fama WWE sugirió que era mejor enfrentarse a alguien ya consolidado como Gunther.

«En mi opinión, es demasiado pronto para Brock y Oba. Oba aún no es lo suficientemente creíble, y Brock lo sabe. Va a ser muy difícil. Oba no es lo suficientemente creíble para Brock ahora mismo».

«No veo por qué no se podrían conseguir dos combates entre Brock y Gunther. Creo que sí. Nunca podría decir: ‘Rotundamente no, no harían lo mismo con Brock y Oba’. No podía decir eso porque ellos sí podían. Siento que es demasiado pronto para que Oba tenga la credibilidad de vencer a Brock Lesnar. Gunther está construido para ser lo suficientemente creíble como para derrotar a Brock. A Oba aún le queda mucho camino por recorrer.»