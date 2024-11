Bully Ray: «Una decisión inteligente de AEW»

AEW buscará recintos más pequeños para sus shows. Así informaba de ello recientemente Bryan Álvarez, del Observer: «Creo que han estado hablando de distintas ideas para la producción de cara a cuando empiece el 2025. Creo que finalmente harán el movimiento. Van a ir a edificios más pequeños. Trabajarán en algunas cosas de producción y con suerte, será positivo en términos de cómo lucirá el show, del sonido y demás en televisión. Y se ahorrarán mucho dinero».

