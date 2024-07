Bully Ray tiene una visión para el regreso de The Rock a WWE

The Rock tuvo un inicio de año bastante movido en la WWE, cuando decidió labrar su camino hacia WrestleMania 40, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas dentro de la rivalidad entre Cody Rhodes y Roman Reigns, permaneciendo hasta el día posterior al evento, donde se despidió momentáneamente del Campeón Indisputable WWE y de los fanáticos, advirtiendo la posiblidad de regresar para enfrentarlo.

► Bully Ray quiere ver a The Rock como rudo y como campeón

Durante la reciente edición de Busted Open Radio, Bully Ray expresó que preferiría que The Rock continúe con su personaje de rudo cuando decida regresar, y que además debería derrotar a Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE con la idea de que eventualmente ceda el título a «The American Nightmare» en el futuro.

«Creo que The Rock necesita volver como un rudo de pleno derecho. Creo que la mayoría estaría de acuerdo con eso… si The Rock quiere volver como este técnico, entonces quién demonios es el rudo para Cody. Necesitas un rudo de primera categoría para Cody Rhodes. No puede ser Randy Orton ahora mismo. Si traes de vuelta a Rock y Roman Reigns y los conviertes en técnico y Randy es tu rudo principal, se siente como una batalla cuesta arriba… Disfrutaría ver a The Rock derrotar a Cody Rhodes con la intención de que The Rock se lo devuelva a Cody en WrestleMania».

Mientras The Rock está fuera, los problemas de Cody Rhodes con The Bloodline no terminan, ya que la nueva versión de este grupo, liderado por Solo Sikoa, está en medio de una rivalidad con él, e incluso ha diezmado a sus aliados, Kevin Owens y Randy Orton. Además, Rhodes defenderá su Campeonato Indiscutible de la WWE contra Sikoa en SummerSlam.