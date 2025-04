Bully Ray responde a The Rock: «Ni p*ta idea»

Dave LaGreca, compañero de Bully Ray en Busted Open Radio, criticó recientemente a The Rock y «The Final Boss» le dio una potente respuesta:

Ahora, Bubba le da una contestación a la leyenda viviente de la WWE desde el episodio más reciente del pódcast:

Ya saliendo de dicha polémica, Ray también habló sobre la lucha estelar por el Campeonato Indiscutible de la Noche 2 de WrestleMania 41:

«Yo defendí a estos tipos, y le dije a la nación de Busted Open que, por la manera en que habían conectado los puntos, se habían ganado el beneficio de la duda para que me sentara y disfrutara de lo que estaban haciendo. Pero ahora, con todo lo que está pasando y viéndolo claramente, me doy cuenta de que no tenían ni p*ta idea de lo que estaban haciendo todo este tiempo… ‘Oh, tal vez algún día volveremos al alma’. No. No vuelvan al tema del alma, ya revelaron que eso no iba a pasar, así que olvidémonos del alma de Cody. De hecho, a menos que algún día me den Cody contra The Rock, no creo que necesite verlo. No necesito verlo, y mucho menos necesito ver a Roman [Reigns] contra The Rock, porque Rock ya le puso el Ula Fala en la cabeza.»