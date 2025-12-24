Bully Ray teme que The Vision sea apoyado por el público

The Vision se formó WrestleMania 41, primero con Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed y Paul Heyman, aunque en octubre pasado «El Visionario» fue expulsado del grupo para permitirle recuperarse de su lesión en el hombro, y en su lugar entró Logan Paul, quien también luchó con el grupo en Survivor Series. Recientemente, Austin Theory salió de las sombras como el hombre que estaba ayudándoles desde el mencionado evento premium, y todo apunta a que será el nuevo integrante del grupo.

► The Vision sigue causando estragos en WWE RAW

Bully Ray habló recientemente con Nic Nemeth en «Busted Open» sobre The Vision, específicamente sobre Bron Breakker y Bronson Reed. Si bien el grupo es esencialmente uno formado por tipos que trabajan como rudos, Nemeth argumentó que ambas estrellas tienen un toque «genial», a tal punto que casi le dan ganas de animarlos, algo con lo que el miembro del Salón de la Fama WWE estuvo de acuerdo.

«Tienes razón, es peligroso. Quiero que me caigan bien estos tipos. No han hecho nada que me haga pensar: ‘Eres un cabrón. Sé que eres un cabrón porque le hiciste una lanza y un tsunami a Seth Rollins, pero a nosotros no nos cae muy bien Seth Rollins, así que te vamos a animar por eso’. Así que es un terreno inestable porque veo que a la gente le caerán bien esos dos, especialmente Bron. Veo que les caerán bien enseguida».

«Casi parece que van a tener un problema mayor del que imaginan, porque lo primero que pensaste al ver a Bron salir de la camioneta fue a Scott Steiner, de la WCW, como campeón, luciendo musculoso y genial. Tiene todo lo que se puede pedir: capacidad física, es un atleta, tiene el aspecto adecuado, habla como debe ser; cada vez que dice algo, puedo oír a su padre y a su tío; tiene ese toque de genialidad, ese estilo, es simplemente un cabrón. Y luego está Bronson, a quien, personalmente, adoro como el grandullón de antaño, ágil, capaz de saltar desde la tercera cuerda y pegar grandes chapuzones toda la noche».

No es la primera vez que Bully Ray menciona que ve un gran potencial a Bron Breakker, quien tendrá una lucha por convertirse en Campeón Mundial el próximo 5 de enero contra CM Punk. Sin embargo, cree que todavía la WWE no le ha permitido mostrar todo su potencial, en virtud de que no ha podido trabajar en sus propias promo, dejándole ese rol mayormente a Paul Heyman.