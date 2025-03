Bully Ray reacciona a lo sucedido en Elimination Chamber 2025

El final de Elimination Chamber 2025 ha sido lo más impactante y comentado de los últimos tiempos, ya que se dio el cambio a rudo de John Cena por primera vez en sus 23 años de carrera, y prácticamente cuando ya está de salida. Sin duda, esta noticia dio la vuelta al mundo, y muchos ya se han pronunciado sobre aquello, con expresiones de sorpresa y decepción en su mayoría.

► Bully Ray está entusiasmado con la ruta hacia WrestleMania 41

Con lo sucedido en Elimination Chamber, la ruta a WrestleMania 41 se pone aún más clara y durante la reciente edicion de «Busted Open Radio», Bully Ray expresó su entusiasmo por la dirección creativa de la promoción a raíz de lo sucedido el pasado fin de semana.

«Creo que han hecho un gran trabajo para sacarnos de la pista y ahora nos tienen al borde del asiento. Este es el tipo de lucha libre profesional que amo y por el que clamo. Todo asesino y nada de relleno».

El miembro del Salón de la Fama WWE no solo se quedó con lo sucedido en Elimination Chamber, sino que también elogió la reciente edición de Monday Night Raw, desde el inicio con el discurso de CM Punk y su altercado con Seth Rollins, hasta el fina, con el logro de Iyo Sky, quien logró convertirse en Campeona Mundial al derrotar a Rhea Ripley.

«Esto es emocionante, y no me emociono mucho con la lucha libre. Dios sabe que los movimientos en el ring no me emocionan. No me importan nada los movimientos en el ring, porque los movimientos no me emocionan. Pero, hombre, anoche me involucré«.

WrestleMania 41 se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, el sábado 19 de abril y el domingo 20 de abril, y ya el cartel y las historias empiezan a tomar forma, con el Universo WWE involucrándose de a poco en su preparación.