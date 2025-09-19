John Cena está en su gira de retiro, y solo seis fechas restantes en su calendario, los fans de la WWE están ansiosos por más noticias sobre las identidades de sus oponentes finales , uno de los cuales será Brock Lesnar, a quien se enfrentará este fin de semana en Wrestlepalooza.

► Se desconoce el último rival de la carrera de John Cena

Durante un episodio reciente de «Busted Open Radio», Bully Ray, anticipó que la última aparición de John Cena en el ring supuestamente tendrá lugar en Washington, D.C., el 13 de diciembre, sin conocer todavía a su rival. El miembro del Salón de la Fama WWE planteó una posibilidad simbólica en mente para el último rival de Cena, Dominik Mysterio.

«Me gusta la idea de un combate entre Dominik Mysterio y Cena porque Dom tiene mucha presión. ¡Dios mío! Dom está poniendo presión sobre Cena, Dom incluso hace trampa y lo vence. ¡Dios mío, lo que eso podría significar para Dom!».

«¿Cómo podríamos atrapar un rayo en una botella para Dominik Mysterio, si solo pudiera tener una lucha con John y usar toda esa presión durante el próximo año? Que Dom saliera anoche en una lucha improvisada entre Dominik y John, y que Dominik le lanzara una cáscara de plátano frente a John, a la que se le resbalara y Dominik se llevara la victoria».

Actualmente, Mysterio ostenta tanto el Campeonato Intercontinental WWE como el Megacampeonato AAA. Sin embargo, para una ocasión como el último combate de Cena, Bully Ray no querría ver ningún título en juego, aunque curiosamente Cena nunca logró convertirse en Campeón Intercontinental. Sin embargo, el miembro del Salón de la Fama afirma que Cena ya es el más grande de todos sin necesidad de haber logrado todos los títulos en la WWE.