LA Knight sigue siendo una de las estrellas emergentes más desaprovechadas de la WWE, y muchos fanáticos en Internet piden que no solo entre en la contienda por el título mundial (lo cual ya ha ocurrido), sino que conquiste el Campeonato Indisputable WWE o el Campeonato Mundial de Peso Completo.

► ¿Qué le hace falta a LA Knight en WWE?

Bully Ray cree que, a pesar de lo que se dice en línea o se ve en los programas, no todos los fanáticos apoyan a LA Knight, aunque dijo en la reciente edición de Busted Open Radio, que cree cree saber cómo el ex campeón de los Estados Unidos puede ganarse a los fans, plantenado una rivalidad «sangrienta» con alguna Superestrella que lo confronte y lo acuse de ser un «luchador de un solo truco» y nada más que un eslogan, afirmando que los fans en realidad no apoyan a Knight y nunca lo han querido.

«¿Saben qué necesita LA Knight? Una rivalidad sangrienta. Sáquenlo de la contienda por el campeonato y pónganlo en una, entre comillas, rivalidad sangrienta«.

«Lograrás que la gente lo apoye mucho más de lo que lo apoya ahora. Están perdiendo, incluso aunque lo apoyen en el combate, será fácil que los aficionados pierdan la fe en él, porque parece que está ahí, ahí y pierde… No han tenido la oportunidad de animarlo de verdad y apoyarlo incondicionalmente para una gran victoria».

El miembro del Salón de la Fama WWE sugirió además que el villano debería incluso hacer referencia (en contra) a la larga trayectoria de LA Knight en la lucha libre, lo que inspirará a los aficionados a defenderlo de verdad en lugar de solo corear su frase característica.