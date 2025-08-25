Bully Ray propone un nombre como último rival de John Cena

La gira de retiro de John Cena ha generado múltiples reacciones en línea, especialmente después de cómo se dio su cambio a rudo. Si bien logró ganar su Campeonato número 17, muchos cuestionaron el manejo que le dieron a esta nueva e inédita versión de Cena, quien volvió a ser el de antes durante SummerSlam, y seguramente se mantendrá como el tipo bueno hasta el último día de su carrera como luchador. Dicho esto, tras el combate que sostendrá en Clash in Paris contra Logan Paul, Cena tendrá solo ocho fechas por cumplir antes de colgar los botines de manera definitiva,

► Bully Ray propone a Seth Rollins como último rival de John Cena

Se ha confirmado ya que la última noche de John Cena como luchador activo será este 13 de diciembre en el Saturday Night’s Main Event que se llevará a cabo en Boston, muy cerca de su lugar de nacimiento. Al respecto, Bully Ray había manifestado previamente que el 17 veces Campeón Mundial no neceesitaba luchar ese día y que simplemente podía disfrutar de un homenaje en su última noche, aunque parece que WWE piensa lo contrario. Por ello, el miembro del Salón de la Fama WWE indicó en una nueva edición de «Busted Open Radio» que le gustaría ver a Cena perder su combate de retiro contra Bron Breakker como su último oponente, lo que convertiría al joven luchador en una futura megaestrella y «recibiendo un pase de antorcha». Sin embargo, si la WWE opta por que Cena gane su último combate, Bully cree que eso limitaría las posibilidades, aunque aún así considera un par de rivales ideales bajo este escenario.

«Si John vence a Seth Rollins por el campeonato en su última noche, sería una celebración».

Otra opción que Bully Ray cree que puede ser el último rival de Cena es el de Dwayne «The Rock» Johnson, quien sería el nombre más importante que podrían conseguir para poder cerrar el círculo de una antigua rivalidad, aunque considera que la participación de The Rock es bastante complicada, lo que dejaría la opcíon de Rollins como la siguiente mejor opción.