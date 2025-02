El miembro del Salón de la Fama de WWE Bully Ray tiene interesantes ideas sobre qué combates podrían tener The Rock y Cody Rhodes en WrestleMania 41. Esto teniendo claro que ambos no van a enfrentarse en «The Grandest Stage of Them All» por el Campeonato Indiscutible, como también que «The Final Boss» probablemente no luche en el gran evento. En cambio, se espera conocer en Elimination Chamber 2025 el oponente del «American Nightmare».

► The Rock

«En mi opinión, solo hay un lugar para él que tendría sentido en toda esta historia, y ese es Cody Rhodes», comienza diciendo el veterano en Busted Open Radio, y continúa haciendo referencia al próximo Premium Live Event: «Cena gana. Cena vs. Cody en WrestleMani. The Rock se vuelve a meter en la ecuación y dice: ‘¿Recuerdas aquella vez que me llamaste la atención por leer promos de mi muñeca? Ahora te devuelvo el favor. Yo soy el ‘Jefe’. Yo entro, tú sales.’ Vas a odiar a The Rock por hacer eso. Y, por lo tanto, vas a querer ver ganar a Cody aún más».

► Cody Rhodes

«Ahora, si realmente quieres que Cody se consagre, Cody Rhodes vence a John Cena y a The Rock en WrestleMania. Me refiero a una lucha de triple amenaza, eso es a lo que me refiero. Un combate de triple amenaza. Rock y Cena, eso ya está ahí. Hay historia entre ellos. Hay historia en promos. Hay historia en el ring. ¿Ahora Cody va a estar en el ring con John Cena y The Rock? Solo con decir esas palabras, Cody ya se eleva.»

