Bully Ray propone inusual alianza para Seth Rollins

A pesar de los planes iniciales, todo cambió el pasado lunes al ver cómo Bron Breakker y Bronson Reed traicionaran a Seth Rollins, en una decisión que fue una sorpresa para todos, pero que tendría una explicación detrás con la lesión que sufrió el Visionario, habiéndole preparado una historia para sacarlo de televisión, ya que la probabilidad de que «El Visionario» se someta a una cirugía es bastante alta, perdiéndose los siguientes eventos de la compañía.

► ¿Qué hará Seth Rollins a su regreso?

Bully Ray ha evaluado las consecuencias de que The Vision traicionara a Seth Rollins como líder e incluso sugirió que Rollins podría formar una inusual alianza a su regreso durante la reciente edición de «Busted Open».

El miembro del Salón de la Fama WWE afirmó que no creía que Rollins fuera expulsado del grupo y que le encantó todo el momento. Se pregunta si la decisión de separar el grupo se tomó para que Bronson Reed y Bron Breakker fueran más interesantes en ausencia del Visionario, y agregó que este podía regresar siendo bueno y haciendo equipo con Roman Reigns.

«¿Es legítima la lesión? ¿Tenían que hacer esto para mantener a Vision interesante mientras Seth está fuera? Si Seth tiene que irse, ¿cómo se va y mantenemos el impulso? ¿Puede simplemente decir: ‘Chicos, me lastimé el hombro, tengo que irme’? Entonces, ¿dónde deja eso a Bron y Bronson? No pueden decir algo como: ‘Bueno, jefe, nos vemos luego’. Tenían que hacerlo, si la lesión es real. Tienen que hacer algo para que Bron y Bronson sean tan intrigantes e interesantes como lo fueron antes de esto.»

«Entonces, si Seth está realmente lesionado, necesita ausentarse y regresa en una semana, un mes o un año, solo tienen que darnos una razón de la boca de Seth para entender por qué Bronson lo hizo, o Seth regresará como un técnico monstruoso. Y acabas de decir que Roman no está contento con The Usos y Seth no está contento con Bronson y Bron. Mmm, ¿Seth y Roman?».

Bully Ray cree que Rollins podría entender y perdonar al dúo por volverse en su contra después de que regrese de su lesión, como lo hizo con Reed después de que el australiano lo golpeara con múltiples tsunamis, dejando abierta otra posibilidad para el regreso del Campeón Mundial de Peso Completo. Dicho esto habrá que ver la magnitud de la lesión de Rollins y cómo la WWE decide contar la historia a partir de aquello.