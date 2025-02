El miembro del Salón de la Fama de la WWE Bully Ray pone los ojos en una de las participantes de WWE LFG, Zena Sterling.

El nuevo programa de talentos ha comenzado a emitirse en A&E y estaremos hablando mucho de él en Súper Luchas.

Cabe mencionarse que la luchadora no es nueva en la compañía ya que ha estado teniendo combates en eventos no televisados de NXT desde 2023.

Estas son las palabras del veterano en WrestleRant:

«Crees que lo has visto todo hasta que te das cuenta de que no lo has visto todo, y eso es lo que te hace destacar. Haz algo diferente. Sé algo diferente. Haz que la gente vuelva la cabeza dos veces, que preste atención. Haz algo. Conéctate con el público.

¿Es más difícil hoy en día que en mi época? No, ¿por qué lo sería? Todo es relativo. Siempre hay personas con personalidades únicas. Tenemos a una chica en el programa a la que todos juzgaron desde el primer día. Nadie pensó que sobreviviría. Se llama Zena. Está resultando ser una de las estrellas más brillantes del show. Está destacando porque todos pensaban que era de una manera, pero en realidad está demostrando ser todo lo contrario.

Así que sí, hay un puñado de talentos en este programa que están haciendo cosas de manera diferente a cualquiera que haya visto en el pasado.»

¿Qué expectativas tienes con WWE LFG?

What do we think CM Punk is thinking in this pic? ☺️🤭 #wwe #wwelfg pic.twitter.com/Jl1SUMsXmU

— Zena Sterling 🇺🇦 (@zena_wwe) February 12, 2025