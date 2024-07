En la más reciente edición del Busted Open Radio, Bully Ray aseguró que tiene interés en la lucha por el Campeonato Indisputable WWE entre Cody Rhodes, el monarca, y su retador, Solo Sikoa, pues considera que está más que escrito y cantado que Roman Reigns retornará para hacer frente a su primo, Sikoa, quien se apoderó de The Bloodline durante su ausencia. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Bully Ray predice el regreso de Roman Reigns a WWE para SummerSlam 2024

«Creo que The Bloodline definitivamente da un paso atrás. The Bloodline ha hecho un trabajo tremendo al golpear a cualquiera asociado con Cody Rhodes. Y ahora va a tomar a alguien que no necesariamente quiere asociarse con Cody, pero que tiene asuntos pendientes dentro de su propia familia.

Mira, un hipotético regreso de Roman Reigns como una forma de preparar una derrota para Solo Sikoa sin dañar su impulso. Definitivamente puedo ver la distracción clásica de la música de Roman Reigns sonando, Solo mirando, ‘¡Oh Dios mío, ¿qué es esto?!’ Cody obteniendo el 1-2-3, Cody saliendo de allí, Solo y Roman en el enfrentamiento. Pero sí, creo que necesitas mantener el campeonato en Cody Rhodes. Creo que tienes tu historia allí con Roman y Solo».

Mira un posible programa de Rhodes/Rock como otra razón para mantener el cinturón en Rhodes. Me encantaría ver a Rock interpretar a un villano puro y sin adulterar la próxima vez, sin ninguna de sus actuaciones cursis. Me encantaría ver a The Rock entrar e imponer su voluntad sobre Cody diez veces más que el año pasado. «No quiero tus malditas frases pegajosas, no quiero que juegues con la multitud, quiero que seas el villano completo … No me des esto de ‘¡Bueno, todavía tiene que ser una estrella de Hollywood!’ No, no. Cuando estés haciendo TMZ, ve a ser una estrella de Hollywood. Cuando estés en la WWE, sé un villano despreciable».