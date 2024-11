Bully Ray pone en duda la lealtad de Paul Heyman

En el reciente Friday Night SmackDown, se produjo el esperado regreso de Paul Heyman para sorpresa de todos, quien a su vez anunció a CM Punk como el quinto miembro del equipo conformado por Roman Reigns, Sami Zayn, Jey y Jimmy Uso, para el combate de WarGames donde se enfrentarán a la versión de The Bloodline de Solo Sikoa.

► Paul Heyman y Roman Reigns no estuvieron en contacto

El regreso de Paul Heyman a SmackDown trae consigo una serie de interrogantes en torno al rol que desempeñará Paul Heyman este fin de semana en Survivor Seires, y Bully Ray, quien lo conoce bastante bien, se notó un poco desconcertado por la interacción (casi nula) que tuvieron este y Roman Reigns luego de estar separados desde WrestleMania 40.

En la reciente edición de Busted Open Radio, Bully Ray señaló lo extraño que resultó el hecho de que Paul Heyman y Roman Reigns no estuvieran en contacto, y cuestionó el hecho de que tampoco utilizara su tradicional traje y corbata, y en su lugar llevaba un blazer y una camiseta roja (un detalle no menor, considerando que Solo Sikoa lucía algo similar).

«Roman Reigns llamó a Paul Heyman, el operador contestó y dijo ‘el número al que intentas llamar ha sido desconectado’. Paul aparece en ‘Smackdown’ con CM Punk como una gran sorpresa. ¿Roman sabía sobre esto?»

«(…) Entonces, ¿Heyman es la persona más cercana a Roman Reigns… y no han estado hablando? ¿Paul desconectó el número?«

«(…) Quiero saber cómo Paul Heyman, quien estaba a las órdenes de Roman Reigns… quien estaba al lado de Roman decidió tomar el asunto en sus propias manos?. Si soy Roman Reigns ahora mismo, ¿puedo confiar en Paul Heyman?«.

El coanfitrión de Ray, Dave LaGreca, no creía que Reigns supiera sobre el regreso de Heyman o su intención de incluir a CM Punk en el próximo combate de War Games contra The New Bloodline, y evidentemente empezaron las especulaciones en torno a si el regreso de Heyman tendrá alguna implicación en dicho combate, que se llevará a cabo este fin de semana en Survivor Series.