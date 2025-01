En declaraciones anteriores, el miembro del Salón de la Fama de WWE Bully Ray valoraba así el presente de Jon Moxley como Campeón Mundial y líder de los Death Riders en AEW:

«Nadie quiere odiar a Jon Moxley. Es un tipo que derrama sangre por la compañía, se esfuerza al máximo, hace un montón de cosas diferentes… Ah, por cierto, está casado con Renee [Paquette], y todo el mundo la adora. No creo que a mucha gente le guste todo el grupo de rudos de Moxley. Jon no puede ser el tipo que está tratando de enterrar a AEW. Si Jon Moxley no aprueba lo que es AEW en este momento, o en lo que se ha convertido AEW, ¿por qué debería creer en AEW? Al final del día, soy un fan de Jon Moxley. Era un babyface. Me gustaba. Ahora ha tomado un camino diferente, un camino que él siente que está justificado, y me está diciendo que el lugar está al revés… ¿Por qué no debería creerle?«.

► Un cambio ¿necesario?

Un «MOX» que más pronto o más tarde va a exponer el título contra Kenny Omega, de quien el veterano hoy en TNA habla ahora en un nuevo episodio de Busted Open After Dark:

«Kenny, amigo, te lo digo. Es hora de que Kenny Omega tome una dirección diferente. Todos sabemos que Kenny es una máquina de lucha libre. Me encantó toda la m**** que Gabe Kidd dijo… Me encantó todo lo que dijo. Me encantó su actitud, lo descarado y crudo que fue. No sé si tiene un verdadero ‘heat’ o no… [Gabe Kidd] es el tipo que hizo que ese combate fuera imperdible. Moxley quiere ser un heel, pero Moxley es un babyface. Nadie quiere odiar a Jon Moxley… ¿pero quién es el babyface definitivo en AEW? Es Kenny Omega. Quiero un Kenny Omega luchador. Quiero un Kenny Omega emocional… No necesito movimientos y spots de Kenny Omega… Quiero ver este otro lado de él, y comencé a ver destellos de eso en todo este asunto con Gabe Kidd.»

