Bully Ray, Miembro del Salón de la Fama WWE, es actualmente una de las personalidades de la lucha libre profesional más interesantes, pues sus opiniones repercuten bastante. Y, recientemente, sorprendió al pedir a sus colegas luchadores, especialmente en WWE, que cuiden más sus personajes. Estas fueron sus declaraciones:

► Bully Ray habla acerca de proteger los personajes de los luchadores

«En la última década, ha habido menos esfuerzos por mantener el kayfabe. Sin embargo, sigue siendo importante. Mira el regreso de Rhea Ripley a WWE para respaldar mi punto.

Preferiría que los luchadores protegieran sus personajes, que protegieran el negocio, más de lo que probablemente lo hacen ahora — esa es solo mi opinión personal. Recuerdo ver el regreso de Ripley y emocionarme, pero luego recordar que la Superestrella recientemente se casó con Buddy Matthews y compartió una foto de su boda en línea.

No estoy seguro de que sea lo mejor para el negocio tener esas cosas ahí afuera en ciertos momentos. No estoy diciendo que no puedas publicarlo. Resulta difícil sumergirse en la historia o apegarse emocionalmente, porque sé que tanto Ripley como Dominik Mysterio están casados con otras personas en la vida real.

«Mira cómo la lucha libre ha expuesto mucho de su funcionamiento interno, y usó una cita de Johnny Valentine — padre del miembro del Salón de la Fama de WWE, Greg Valentine — para enfatizar su punto. ‘No puedo hacerte creer que la lucha libre profesional es real, pero puedo hacerte creer que yo soy real.’ Y si suficientes luchadores tuvieran esa mentalidad, verías cómo este negocio cambiaría — creo — para mejor».