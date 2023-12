En el episodio de WWE RAW de esta semana, Seth Rollins y CM Punk tuvieron una interacción verbal y los ánimos estuvieron caldeados. Allí, Rollins le dijo a Punk que lo odiaba, pero que planeaba exponerlo y demostrar ante todos que era un fraude, mientras que Punk dijo que estaría en el Royal Rumble varonil del próximo año y sentenció que lo ganará e irá tras el título de Rollins en WrestleMania 40.

► Bully Ray cree que Seth Rollins fue mejor que CM Punk

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Bully Ray, expresó su opinión sobre la intensa promo entre Seth Rollins y CM Punk en el último episodio del podcast «Busted Open Radio«, afirmando que Rollins ganó la primera batalla y dio sus razones.

«Punk parpadeó cuatro veces. Ahora puedo escuchar a la gente decir: ‘Bueno, ¿qué importa que haya parpadeado cuatro veces?’ ¿Cuál es el viejo dicho sobre parpadear? Quien parpadea primero pierde. Seth estuvo con los ojos muy abiertos todo el tiempo. No parpadeó. Básicamente, lo que los ojos de Seth me dijeron fue: ‘Hijo de ****, voy a mirar a través de ti. Como no puedo golpearte en la cara ahora mismo, voy a mirar a través de ti, voy a robar tu alma.

«Tendrás que mirarme fijamente a los ojos y saber que, cuando finalmente llegue el momento en que subas al ring conmigo, te derrotaré. Recuerda, Dave, lo que dije en el texto: ‘Recuerda esa frase de lucha libre’. Esto es lo que Seth intentará hacerle a CM Punk: intentará golpearlo, volarlo, estirarlo y exponerlo«.

Bully Ray dio a notar de que, a pesar de lo dicho, no tenía favoritos para este eventual enfrentamiento, pero sintió que en general la primera batalla promocional entre Seth Rollins y CM Punk fue un «51 a 49» a favor de Rollins.