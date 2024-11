Bully Ray cuestiona el odio a Chris Jericho en AEW

Chris Jericho ha abordado en varias ocasiones el odio que recibe de los fanáticos, diciendo: «¿Cómo se siente ser posiblemente el mejor luchador de todos los tiempos? Hay muchos detractores y se ha convertido en una tendencia odiarme. El odio en línea me afecta. Si muriera mañana, todos dirían que soy uno de los mejores de todos los tiempos». O también: «Hay muchos detractores de Chris Jericho en este momento. Es algo así como que está de moda odiar a Chris Jericho, por la razón que sea. Y una vez más, nunca me ha importado. A veces te afecta, pero solo me juzgo a mí mismo«.

► El odio hacia Chris Jericho

Ahora lo hace el miembro del Salón de la Fama de WWE Bully Ray, a quien odian en TNA, aunque no en NXT. Esto comentó sobre el Campeón Mundial de ROH en Busted Open Radio:

“Está tratando de entretenerlos con la banda, entretenerlos con los segmentos tras bastidores, siempre reinventándose. Jericho está haciendo todo y cualquier cosa para ayudar a AEW, ya sea con talentos jóvenes, él mismo, lo que sea. Marca cada una de las malditas casillas. Sin embargo, recibe las críticas y el odio que recibe. ¿Por qué, fanáticos de AEW? ¿Por qué? Está poniendo a otros talentos en grandes posiciones. Les está dando el empuje, pero no puede ser el otro talento por ellos. Solo puede colocarlos en la mejor posición para tener éxito. Chris Jericho solo puede ofrecerles las mejores oportunidades para triunfar. Luego ellos tienen que ejecutar».

En el próximo episodio de Dynamite, Jericho va a exponer el título ante Tomohiro Ishii en una revancha de su combate por el mismo cinturón en 2022. Seguro que la mayoría de fanáticos prefieren que el retador salga victorioso pero veremos si eso es lo que realmente ocurre.

Thanksgiving Eve #AEWDynamite TOMORROW@wintrustarena | Chicago, IL

LIVE COAST-TO-COAST 8pm ET/7pm CT/5pm PT#ROH World Championship@IAmJericho vs #TomohiroIshii – 2 After a tense contract signing, Ishii finally gets his hands on a reluctant Jericho for the ROH World Title! pic.twitter.com/8pVb1KnUco — All Elite Wrestling (@AEW) November 26, 2024