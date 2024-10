Bully Ray: «No veo tan cómodo a Solo Sikoa ahora en WWE»

Solo Sikoa es el actual líder de The Bloodline, una nueva versión de la facción que ha formado con Jacob Fatu, Tama Tonga y Tonga Loa. También expulsó a Jimmy Uso y Paul Heyman, lo que terminó provocando no solo que su hermano mayor se volviera contra él sino que se unieran a su venganza tanto Jey Uso como Roman Reigns. En el episodio más reciente de SmackDown, los villanos perdieron el Campeonato en Parejas a manos de Motor City Machine Guns por culpa de los miembros originales del grupo.

► El presente de Solo Sikoa en WWE

En espera de ver qué sucede en el próximo programa de la marca azul, el último antes del evento premium Crown Jewel, donde todavía ninguno de ellos tienen un combate anunciado, nos hacemos eco del análisis que el miembro del Salón de la Fama Bully Ray comparte en Busted Open Radio sobre Solo Sikoa.

“Solo era un miembro de apoyo de The Bloodline, y su trabajo era salir y lucir como un tipo duro. Mirar al frente, no reír, no sonreír, no mover los pies. Un asesino de corazón frío que simplemente atacaba a la gente a voluntad cada vez que Roman se lo decía. Y solo al estar ahí y no hacer nada, logró que Solo se destacara, y cuando lo hacía, era impactante y significaba algo. Solo estaba protegido y se jugaba con sus fortalezas mientras subía en la jerarquía. No veo el mismo nivel de comodidad en Solo en este momento como lo hacía cuando solo estaba parado allí. Va a ser una experiencia de aprendizaje, al igual que todo lo demás es una experiencia de aprendizaje para los talentos en la WWE que suben en la jerarquía hacia el evento principal.”

¿Qué opinas de las palabras del veterano sobre el samoano?

