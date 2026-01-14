Bully Ray no ve a Cody Rhodes como rudo en el corto plazo

Cody Rhodes ya no es el Campeón Indiscutible de la WWE tras la interferencia de Jacob Fatu en el combate «Three Stages of Hell» contra Drew McIntyre en el episodio del 9 de enero de «WWE SmackDown», programa donde vimos cómo el público apoyó más a McIntyre siendo rudo que al propio Cody, aunque eso podría explicarse por el hecho de que ambos lucharon en suelo europeo, en donde el escocés es bastante querido.

► Bully Ray necesita que haya una «nueva cara» en WWE

Lo sucedido el viernes con el público y con la pérdida del campeonato de Cody Rhodes ha llevado a algunos fanáticos a creer que «The American Nightmare» podría tener una oportunidad como rudo en la WWE en lugar de continuar siendo el tipo bueno de la compañía, principalmente porque Fatu era un técnico la última vez que los fans lo vieron, y ha habido algunos abucheos, o a veces más que pocos, dirigidos a Rhodes. Sin embargo, durante un episodio reciente de «Busted Open Radio», el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Bully Ray, explicó cuándo todavía no debería convertir a Cody en rudo, y dio sus razones, citando casos como los de Hulk Hogan o John Cena.

«El momento de convertir a Cody Rhodes en rudo es cuando le has exprimido hasta el último centavo de su dinero, y cuando tiene sentido que se convierta en rudo en la historia. Hulk Hogan, uno de los luchadores más queridos de De todos los tiempos, se volvió rudo y funcionó a la perfección. John Cena, uno de los técnicos más queridos de la historia de la lucha libre, se volvió rudo y no funcionó. Steve Austin se volvió heel en WrestleMania y, en cierto modo, funcionó, no sé… Lo primero es lo siguiente: si vas a convertir a Cody Rhodes en rudo, ¿quién es el técnico al que le vas a dar ese paso?»

«No veo a ese nuevo tipo bueno en el horizonte. Necesitas encontrar a alguien que tenga tanto potencial, si no más, que Cody Rhodes.»