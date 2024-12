Bully Ray no está convencido del Seth Rollins vs CM Punk

CM Punk y Seth Rollins volvieron a tener un acalorado enfrentamiento durante la reciente edición de Monday Night RAW, y luego de que tuvieran un intercambio de golpes que obligó a Adam Pearce y al resto de oficiales a separarlos, hasta que finalmente el Gerente General de la marca decidió programarles el combate para el estreno de RAW en Netflix el próximo 6 de enero.

► Seth Rollins y CM Punk chocarán en el estreno de RAW en Netflix

Durante la reciente edición de «Busted Open Radio», el coanfitrión del programa Bully Ray compartió sus pensamientos sobre el segmento entre Seth Rollins y CM Punk, declarando que «El Visionario» perdió la oportunidad de llamar la atención de la audiencia, y considera que la historia todavía no está resonando.

«Si yo fuera Seth Rollins… estoy exigiendo la atención de la multitud. Es decir, haría algo como esto: ‘Amigos, quiero hablarles sobre algo que han escuchado una y otra y otra vez, pero esta vez quiero que realmente piensen en ello’. Se fue. ¿Y por qué se fue? Porque no pudo estar en la última lucha en WrestleMania. Estaba luchando contra The Undertaker, y eso no era lo suficientemente bueno para él».

«No creo que esté resonando… Si quisieras que algo se mantuviera, tendrías que haberlo dejado en la verborrea de Seth. Una vez que comienza la fisicalidad, entonces todos se olvidan. Y luego es solo Steven de nuevo. Seth está gritando y chillando al respecto. Y está tratando de transmitir enojo, frustración, pero lo que está haciendo es demostrar que es demasiado emocional al respecto».

Seth Rollins y CM Punk volvieron a tener un encontrón durante el «Kickoff» de Monday Night RAW en Netflix, calentando aún más su rivalidad para «vender» el encuentro que tendrá lugar el próximo 6 de enero.