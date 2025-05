Bronson Reed hizo su sorprendente regreso durante el reciente WWE Saturday Night’s Main Event, donde se alió con Seth Rollins, Paul Heyman y Bron Breakker, haciendo aún más temible al grupo, acabando con CM Punk y Sami Zayn luego de concluido su combate.

► Bully Ray confundido con el cambio de Bronson Reed

En el reciente WWE RAW, Paul Heyman justificó la llegada de Bronson Reed al grupo, citando que «era el hombre que más daño le había hecho a Seth Rollins durante una noche gracias a su serie de Tsunamis», dejando a entrever que era preferible tener a alguien así de peligroso en su equipo. Sin embargo, esta situación de jó a mucha gente confundida, dado que Reed y Rollins estuvieron envueltos en una acalorada disputa hasta el punto en que Reed se vio obligado a retirarse de la acción debido a una lesión sufrida en WarGames, donde participó Rollins en el bando contrario. Dave Meltzer también se refirió a este tema recientemente señalando que su adición serviría también para proteger a Bron Breakker de una serie constante de derrotas.

En la edición del martes de «Busted Open Radio», el dos veces miembro del Salón de la Fama, Bully Ray, admitió que también estaba un poco confundido sobre por qué ambos estaban alineados, a pesar de los esfuerzos de Heyman por explicarlo el lunes por la noche en RAW. Sin embargo, admitió que la pareja funciona y se mantiene cautelosamente optimista de que la WWE abordará la situación en algún momento.

«Esto es una desconexión donde uno se pregunta: ‘¿Cuándo se hicieron amigos?’. ¿Cuándo se dieron la mano y se reconciliaron? ¿Cuándo se abrazaron? ¿Por qué se abrazaron? ¿Cuánto les pagó Bronson? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Compartieron la mesa?»

«Ojalá la semana que viene, o en algún momento, tengamos una explicación. Porque es un agujero demasiado grande. O la WWE hará lo que suele hacer. Simplemente no lo abordarán. Ahora espero que, en la era de Triple H… donde dice ‘No queremos insultar a nuestra afición’, no nos insulten. Porque una de las últimas cosas que vimos… creo que la última, la última, ¿fue a Bronson involucrado en Solo de alguna manera? Antes de la última vez, ¿no había algo con Solo? No lo recuerdo exactamente. Sí recuerdo a Bronson Reed conectándole seis o siete Bombas Tsunami a Seth Rollins, intentando aplastarle el esternón, las costillas y hacerle vomitar un riñón.»