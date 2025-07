Bully Ray: «No dijeron la verdad sobre Hulk Hogan»

La leyenda e ícono de la lucha libre profesional, Hulk Hogan, ha fallecido a los 71 años de edad, en su residencia en Clearwater, Florida. La noticia fue dada a conocer la mañana de este jueves, y desde entonces, múltiples reacciones han surgido por parte de muchas personalidades dentro y fuera de la lucha libre, destacándose las de Donald Trump, Ric Flair, Dana White, Vince McMahon, The Undertaker, Triple H, The Rock, Kevin Nash, entre otros, y la compañía honró a su memoria durante el reciente episodio de WWE SmackDown.

► ¿Se ocultó la verdad en torno a la salud de Hulk Hogan?

Durante la reciente edición de su podcast Over The Line, Bubba Ray Dudley (también conocido como Bully Ray) no se anduvo con rodeos al revelar su frustración por no haber compartido la verdad con el público antes del fallecimiento de Hogan.

«Creo que la gente de Hogan cometió un gran error si hubieran dicho la verdad. Me habría desacreditado por completo. Es decir, me quita toda la confianza en tener una exclusiva sobre algo sobre lo que sé que mienten».

«Si hubieran dicho: ‘Sí, ¿sabes qué? Hogan no está muy bien ahora mismo. Tiene complicaciones por una cirugía de cuello y espalda. Estamos muy preocupados. Por favor, recen por Hulk’. Nada de eso. Siempre fue, ya sabes, ‘Está bien. Está fuerte. Día a día, vamos bien’. O sea, Jimmy Hart aludió a que estuvieron en el karaoke el lunes.»

«Creo que lo estaban encubriendo. Creo que les asustó que yo tuviera tanta razón que no supieran qué hacer. Recibieron mala información de relaciones públicas.»

«Eso y, junto con Seth, ¿recuerdan cuando vimos a Bischoff la semana pasada y estaba promocionando en Fox and Friends que acababan de firmar un contrato con Fox Nation? ¿Y recuerdan cuando les dije: «Miren qué cansado y triste se ve»? Sí. Lo sabían. Sabían desde hacía mucho tiempo que no iba a sobrevivir. Y, por desgracia, así fue.»

Mientras los homenajes al hombre que ayudó a cambiar la industria continúa, aparecen los cuestionamientos en torno a la información que se manejó respecto a los últimos días de Hulk Hogan. Sin embargo, ya nada podrá cambiar y solo nos queda honrar su memoria en virtud del legado imborrable que dejó en la tierra, más allá de las controversias que generó fuera del ring.