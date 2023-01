Bully Ray: «Ninguna es mejor que Charlotte Flair»

Aunque hay mucha controversia en torno a si los hombres deben luchar contra y golpear a las mujeres la lucha libre profesional, alguien que se muestra a favor de ello es el exWWE, Bully Ray, quien en la más reciente edición del show Busted Open Radio, dijo que Charlotte Flair, la nueva Campeona Femenil SmackDown, debería luchar ante hombres. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

“¿Cuánto apesta ser Charlotte Flair en este momento sabiendo que esto es lo mejor que vas a ser? Porque ella no tiene a nadie para subir al ring que sea mejor que ella. Nadie contra quien pueda luchar Charlotte Flair es mejor que ella.

► Bully Ray pide dejar que Charlotte Flair luche contra hombres

«La única forma en que Charlotte Flair será mejor de lo que es ahora es si la dejan luchar contra hombres. Si está allí en el ring con Seth Rollins, aprenderá algo. Si está allí con Randy Orton, aprenderá algo”.

Esta no es la primera vez que Bully Ray pide que WWE deje luchar a Charlotte contra hombres. Hace un par de años, dijo esto:

“Honestamente, puedo decir que me encanta el hecho de que anoche le puso la figura ocho a un hombre. Quiero que Charlotte luche contra hombres. De hecho, al pasar a este encuentro, ya sabes, pon la figura ocho en dos muchachos más, tres muchachos más, haz que los muchachos se rindan de izquierda a derecha”.

Y Kurt Angle también ha dicho que Charlotte puede luchar contra hombres:

«¿Sería el trampolín de una mujer si tuviera que hacerlo? Sí. Especialmente con alguien con Chyna o, ya sabes, incluso Charlotte Flair. Ha tenido tanto éxito, puedes ponerla frente a cualquier hombre. Ella es alguien con la que probablemente no tendría problemas en perder una lucha».

Finalmente, en 2020, la propia Charlotte reconoció estar interesada en competir contra hombres en WWE:

«Es algo que quiero perseguir, pero si miras el panorama general, cuando las mujeres están teniendo éxito en diferentes organizaciones en todo el mundo, todas tenemos éxito y todas estamos ganando con eso.

«El que ella (Tessa) haya logrado ese reconocimiento es simplemente… nosotras deberíamos apoyar y estar extremadamente orgullosas, como mujeres, de verla lograr eso porque cuando a una le está yendo bien, a todas les va a ir bien.

«Y eso es lo que más ha impulsado la Revolución Femenil, porque trabajamos mejor en pares, cuando no estamos solas. Así que ganar un título varonil no es algo en lo que piense en este momento, pero no podría estar más orgullosa y feliz por lo que está haciendo por las mujeres de todo el mundo».