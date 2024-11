Bully Ray: «Ningún luchador del mundo me iguala con el micrófono»

El miembro del Salón de la Fama de WWE, actual luchador de TNA, y reciente visitante en NXT, Bully Ray presume de talento con el micrófono. Quizá esto no sea lo que más se destacaría de su brillante carrera sino sus logros en la división de parejas, sus grandes combates y rivalidades, los momentos históricos que ha protagonizado…

► Nadie iguala a Bully Ray

Aún así, el está seguro de que, sin guion, está por encima de todos los demás. Así lo expone en un reciente evento virtual de firma de autógrafos en Signed By Superstars:

«Déjame explicarte algo. No hay una sola persona en esta industria que pueda estar a mi nivel con el micrófono cuando no hay guiones involucrados y esos micrófonos están encendidos. Nadie. [El presentador dice que le encantaría ver un intercambio de promos entre él y MJF]. Lo mataría».

Hoy día parece difícil que suceda pero podría ser interesante verlo batallando verbalmente con el ex campeón mundial de AEW. De él sí que se señala en especial su buen hacer en las promos. Sin dejar de lado su trabajo in-ring. «The Salt of the Earth» siempre ha querido ser un luchador completo y no cabe duda de que lo está consiguiendo.

► TNA y NXT

En el mismo show, el veterano fue preguntado también por la actual relación entre las dos empresas donde más ha destacado, con permiso de ECW. Un nexo que lleva meses en funcionamiento y que lo está haciendo a las mil maravillas. Bully apareció en el evento premium Halloween Havoc y luchó en el especial NXT 2300.

«Me gusta el cruce entre NXT y TNA. Creo que ha ayudado muchísimo a TNA».