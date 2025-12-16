Bully Ray justifica el resultado del John Cena vs Gunther

Este sábado presenciamos el último combate en la ilustre carrera de John Cena, que tuvo como última escena al 17 veces Campeón Mundial rindiéndose ante la llave de Gunther en el reciente Saturday Night’s Main Event. Esta decisión sigue generando controversia, ya que algunos fans la ven como un gesto simbólico y un pase de antorcha, mientras que otros simplemente están furiosos porque sostienen que Cena debió quedar «mejor parado», o incluso haberse llevado el triunfo.

► WWE ha establecido a Gunther como un rudo de por vida

Durante la reciente edición de «Busted Open Radio» Bully Ray declaró que el hecho de que Cena se rindiera ante Gunther fue la decisión correcta para terminar. Utilizó una comparación de Star Wars con Obi-Wan Kenobi dejando que Darth Vader lo derribara, y dijo que Cena se rindió por todos los fans de la lucha libre, y que este resultado establecerá a Gunther como rudo por el esto de su carrera.

«Porque en John Cena, rendirse y seguir adelante da vida a muchas otras cosas ahora mismo en el Universo WWE. Tenía sentido. Que John Cena se rindiera, ya que significaba que él alzaba su sable de luz y permitiría que Gunther lo derribara. Abre muchas puertas para Gunther, sus trayectorias y sus viajes. Era lo correcto. Ningún otro final habría funcionado tan bien como este.»

«No hay nada que la WWE podría haber inventado para Gunther si hubiera perdido que sea tan bueno como lo que ahora tienen para Gunther al ganar».

Gunther se ha ganado el repudio de los fanáticos, quienes se lo hicieron notar durante el reciente Monday Night Raw, quienes prácticamente no le dejaron hablar y expresaron su rechazo por haber sido el hombre que hiciera rendir a su ídolo.