El miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, va más allá de la gran mayoríad e los fans y lanza una interesante opinión, pero que bien podría ser polémica: quiere, o por lo menos, considera que sería algo bastante genial si la actual Campeona Knockouts de TNA Wrestling se convierte en la nueva Campeona NXT.

Así lo manifestó en su más reciente intervención como panelista en el programa de radio Busted Open Radio de la emisora Sirius XM. En el mismo show, Tommy Dreamer estaba analizando así el debut de Grace en NXT antes de que Ray lanzara su loca idea, u opinión:

► Bully Ray quiere a Jordynne Grace como la nueva Campeona NXT

Tommy Dreamer: Stevie Turner está diciendo que le arrancará los diente a Jordynne, en su programa digital, tratando de hacerse un nombre. Pensé que hizo un excelente trabajo en su promo tratando de, ya sabes, conseguir una oportunidad con el jefe.

Además, ¿por qué Robert Stone siempre está junto a Ava? Hay algo cocinándose. Todos sabemos que nunca podemos confiar en el Sr. Stone, así que Ava, cuida tu espalda, tienes a una persona muy tóxica y parasitaria que está tratando de apuñalarte por la espalda y quitarte tu trabajo mientras está parado a tu lado.

Bully Ray: Me encantaría ver algún tipo de sorpresa impactante, que haga que la gente hable, ¿por qué no? Si Jordynne apareciera y derrotara a Roxanne Perez y ahora es tu campeona NXT y campeona mundial de la TNA, y ahora Roxanne Perez obtiene su revancha y aparece en la televisión de la TNA y logra recuperar su campeonato, no veo nada de malo en eso.