Bully Ray: «Joe Hendry está teniendo éxito en NXT»

El Miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, habló acerca de cómo le está yendo a Joe Hendry en NXT. Lo hizo en la más reciente edición del Busted Open Radio, y allí habló acerca de cómo cree que Hendry está teniendo un gran éxito en NXT. Estas fueron sus declaraciones:

► Bully Ray habla de Joe Hendry

«¿Cómo va la carrera de Hendry en NXT hasta ahora? No es sorprendente escuchar que estoy contento con ella, especialmente con Hendry consiguiendo la victoria por cuenta de tres sobre Shawn Spears, aunque creo que la razón por la que está funcionando tan bien es porque NXT está viendo a Hendry como un proyecto a largo plazo.

«Lo que están haciendo ahora con Joe está funcionando. Y realmente creo que está funcionando tan bien porque eventualmente NXT querrá que Joe Hendry sea parte de su roster. Así que no me sorprende que lo estén manejando de esta manera. En mi opinión, cuando me siento y veo lo que está pasando con un Joe Hendry o una Jordynne Grace, o cualquier otro que esté cruzando de TNA a NXT, lo veo como una prueba en este momento.

«¿Por qué no querría NXT tener en sus filas a un talento como Joe Hendry o una Jordynne Grace? Y es responsabilidad de TNA tratar de mantenerlos a bordo, o llegar a una situación donde puedan quedarse con TNA y hacer el cruce con NXT, y todos ganan. Pero la mayoría de las veces, una compañía quiere tener el control total y absoluto sobre cualquier talento».