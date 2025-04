El pasado miércoles en AEW Dynamite, vimos cómo Swerve Strickland y Willow Nightingale se enfrentaron en una lucha por equipos mixta ante Jon Moxley y Marina Shafir, y lograron una victoria en poco más de 13 minutos de combate.

Sin embargo, esta lucha, si bien fue interesante y le gustó a los aficionados, no fue la mejor de la noche y tuvo muchos errores. Principalmente, a nivel de las mujeres. En la más reciente edición del programa Busted Open Radio, Bully Ray reveló que le pareció que este combate estuvo muy descuidado y tuvo momentos en donde los luchadores no lucieron bien. Estas fueron sus declaraciones:

► Las críticas de Bully Ray a Marina Shafir y Willow Nightingale

«Hay ciertos talentos en el ring esta noche, como Willow y Marina Shafir, que no tienen la oportunidad de luchar con frecuencia. Las mujeres que participaron en la lucha por equipos mixta de este miércoles… La única manera de convertirse en un gran luchador profesional es luchando constantemente. Estos talentos no tienen ese lujo. Con suerte, pueden trabajar un día a la semana.

«Willow no lucha todas las semanas. Marina, mucho menos. Por lo tanto, no van a estar tan precisas o en su mejor nivel, y eso se nota. Van a estar fuera de ritmo. AEW ni siquiera tiene eventos no televisados con regularidad… El combate tuvo algunos momentos desordenados, pero aun así fue entretenido. Este combate me recordó a cuando intentas rodear toda la cuadra cuando solo necesitas cruzar la calle.

«Básicamente, hay formas más eficientes y seguras de ejecutar ciertos movimientos, como cuando Shafir aplicó una powerbomb a Nightingale contra una mesa. Dado que Nightingale y Shafir compiten de manera esporádica y no tienen múltiples combates cada semana, recomiendo que ambas mantengan consistencia, tanto en el ring como fuera de él, incluso en redes sociales, para mantenerse listas en todo momento. Sugiero que sigan el ejemplo de la 14 veces Campeona Mundial WWE, Charlotte Flair, quien se mantiene entrenando constantemente para su próximo combate, incluso cuando no está programada para luchar semanalmente».