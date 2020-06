Charlotte Flair tiene historias de sobra que contar en WWE. Acaba de salir de la órbita del Campeonato Femenil NXT para entrar a la del Campeonato Femenil Raw. Pero el cambio no le gustó del todo a Bully Ray, quien ha estado pensando en algo que recientemente quiso compartir con sus seguidores en el Busted Open Radio. Cabe mencionarse que es simplemente algo que se le ha ocurrido, no algo que en la empresa tengan previsto realizar. No obstante, de todas maneras merece la pena conocer lo que dice.

► Bully Ray habla de Io Shirai y Charlotte Flair

En el reciente episodio de su podcast, el todavía luchador hizo estos comentarios sobre "The Queen":

"Io Shirai podría haber salido más fuerte del combate de haber vencido a Charlotte. Ahora hay un 'qué pasa si...'. En realidad, hay un 'pero'. Io Shirai se convirtió en la nueva Campeona NXT pero no pudo vencer a Charlotte Flair. En un mundo donde ya nadie recuerda nada a menos que nos lo recuerden, ¿por qué no podía vencer a Charlotte Flair? "Con suerte, hay una historia prevista en la que Charlotte le recuerde que nunca la venció. Quizá quisieron dejar la puerta abierta. Mientras vuelvan a hacerlo, ya sea dentro de tres meses o dentro de tres años, estoy de acuerdo. Aunque siento que se trataba más de la protección típica de Charlotte".

La verdad es que no sería ninguna locura que dicha trama volviera en un futuro. En realidad sí que es una puerta abierta para Flair el hecho de que Io Shirai no la venció para coronarse como reina de la marca amarilla. Pero no parece que ese sea el plan inmediato. Por ahora, todo indica que Charlotte buscará la corona roja mientras que la japonesa recibirá próximamente a una nueva oponente, a una nueva retadora, que bien podría ser Rhea Ripley.