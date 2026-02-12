Bully Ray: «Finn Balor debe derrotar a CM Punk»

En la reciente edición de Monday Night RAW, Finn Balor finalmente obtuvo lo que quería al recibir una nueva oportunidad para luchar por el Campeonato Mundial de Peso Completo frente a CM Punk en Elimination Chamber, a pesar de que este último tenía asegurada ya su presencia en WrestleMania 42 para defender el mismo título contra Roman Reigns, ganador del Royal Rumble.

► Bully Ray quiere ver sorpresas en Elimination Chamber

En la edición del martes de «Busted Open Radio», Bully Ray admitió que la victoria de Punk sobre Balor era el resultado más probable para Elimination Chamber, dado el ya anunciado combate Punk vs. Reigns para WrestleMania 42. Sin embargo, eso no impidió que el dos veces miembro del Salón de la Fama sugiriera que Balor deba vencer a Punk en Elimination Chamber para sorprender a los fanáticos y hacer que la gente se pregunte.

«De repente, el evento principal de WrestleMania del que todo el mundo habla ya no existe, ¡bum!, después del triplete. De repente, el combate se convierte en Finn Balor vs. Roman Reigns, hasta que CM Punk consigue la revancha antes de WrestleMania y recupera su campeonato. ¿Quieres hablar de mantener a la gente alerta? ¿Quieres hablar de hacer algo diferente? Va completamente en contra de la teoría de ir a lo seguro. Pero, vaya, estoy harto de ir a lo seguro.»

«Ahora, no es mi fortuna. Lo entiendo. Pero hay riesgos calculados en este negocio. Creo que… creo que la gente estaría muy interesada, muy intrigada por la derrota de CM Punk en Chicago contra Finn Balor, y ahora, de repente, es Balor vs. Roman. ¿Y ahora, Punk se las arregla para volver a la revancha, igual que Finn se las arregló para entrar en el combate? ¿Y justo antes de WrestleMania, vuelve el evento principal original de Punk vs. Roman? No sé, tío, pero eso me parece interesante.»

Tras quedarse un poco corto en Belfast, Irlanda del Norte, hace unas semanas, Finn Balor buscará revertir la situación en Elimination Chamber y derrotar a CM Punk, esta vez en la ciudad natal de Punk, Chicago, Illinois. De darse, se alteraría notablemente el cartel de cara a WrestleMania 42.