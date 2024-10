El miembro del Salón de la Fama de WWE Bully Ray apareció en NXT Halloween Havoc en varias ocasiones, incluyendo su paliza final a Ethan Page y Ridge Holland para salvar al Campeón NXT, Trick Williams, quien había sido asaltado por ambos después de retener el título ante «All Ego». Al término del evento premium, el veterano explicó sus acciones.

► Bully Ray tras Halloween Havoc

«Shawn Michaels estuvo en Busted Open hace una semana y fue lo suficientemente amable como para invitarnos aquí a Halloween Havoc, para ser parte de esto y darle a Busted Open aún más plataforma de la que ya tenemos. Nos puso en el pre-show, en el show en vivo, básicamente nos dejó hacer lo que quisiéramos. Ridge Holland decidió hacerse un nombre a costa nuestra esta noche. Entiendo la primera vez. Aquí hay una oportunidad para que el mundo me vea si no me conocían. Ya saben quién es Ridge Holland. Así que hizo lo que tenía que hacer. Dejé que pasara. La segunda vez, fue demasiado. Ese era nuestro momento. Como le dije, lo hiciste una vez, lo hiciste dos veces, no dejes que vuelva a pasar. Al final de la noche, viste lo que pasó. Ridge decide meterse al ring, él y Ethan comienzan a atacar a Trick juntos. Juraría que tal vez Booker o alguien en ringside, un par de chicos del backstage, sé que es el final de la noche, mucha gente se fue a casa, podrían haber intentado al menos ayudar a Trick. Tengo fans a mi alrededor diciéndome: ‘Bubba, por favor, ayúdalo’. ¿Qué se supone que debo hacer? Así que sí, esta noche fue suficiente, y tú sabes lo que siento por Trick. Creo que Trick salió e hizo un gran trabajo esta noche, mostró espíritu de lucha y consiguió la victoria. Ridge, no soy difícil de encontrar”.

¿Qué te parecieron las apariciones de Bully en Halloween Havoc?