Bully Ray explica por qué decidió no renovar con WWE

Después de varios años de ausencia de la WWE, The Dudley Boyz regresaron para iniciar una disputa con The New Day en el RAW que siguió después de SummerSlam 2015. Sin embargo, su etapa culminó exactamente un año después, sin que pudieran incrementar su ilustre registro de campeonatos mundiales.

► Bully Ray reveló una conversación con Vince McMahon

Era conocido de que Vince McMahon ejercía un inmenso poder para determinar el destino de la carrera de una superestrella, y eso afectó a unos más que a otros, incluyendo a los miembros del Salón de la Fama WWE y uno de los mejores equipos de la historia, The Dudley Boyz.

Durante una entrevista reciente en Insight con Chris Van Vliet, Bully Ray recordó una conversación que tuvo con Vince McMahon., y el miembro del Salón de la Fama WWE reveló que debido a cómo McMahon lo programó en su último año, decidió no volver a firmar con WWE.

“Le dije a Vince que no podía hacer lo de Dudley como él quería. Lo hicimos durante un año. Vince nos sentó a mí y a D-Von y dijo: ‘Esto es lo que quiero que hagas. Trabaja con The New Day, ayúdalos a superarlos. Trabaja con The Usos, ayúdalos a superarlos. Trabaja con Wyatts, ayúdalos a superarlos. Y luego a quien sea que te lancemos’. Está bien, lo tienes, no hay problema. El jefe nos sentó. Esto es lo que nos está pagando. Esto es lo que necesita. Lo entendiste, pero después de un año de hacerlo, está bien, estoy agotado con The Dudleys y sé que tengo a Bully Ray en mi bolsillo trasero.

Le dije a D-Von por adelantado: ‘No creo que vaya a volver a firmar’. Así que sabíamos todo esto. Él volvió a firmar y se convirtió en productor de la empresa, empleado de la empresa. Y recientemente, se separaron y D-Von tuvo una gran carrera allí como productor y le fue muy bien”.