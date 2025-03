Bully Ray está feliz por un joven luchador de AEW

Durante el episodio de AEW Dynamite del 12 de marzo se abrió una grieta en la facción The Patriarchy cuando Nick Wayne puso en duda a Christian Cage e incluso le llamó mentiroso. También le dijo a Shayna Wayne, la madre del joven luchador, que la mandaría a trabajar a un Waffle House si continuaba defendiendo a su hijo. La cosa no fue a más pero sin duda está comenzando algo aquí.

Algo para el grupo, algo para «The Patriarch» después de su ridícula derrota en Revolution, y algo también para «The Prodigy», lo cual tiene feliz al veterano Bully Ray. El miembro del Salón de la Fama de WWE explica en un episodio reciente del pódcast Busted Open Radio que le alegra ver que Wayne está iniciando un nuevo capítulo después de tanto tiempo bajo el ala de Christian:

«Disfruté el segmento detrás del escenario con Christian esta semana. Me gustó ver a Nick Wayne dar un paso al frente y decir: ‘No, no, estás lleno de m**rda, Christian’. Me gustó ver que Nick finalmente tuviera algo de fuego dentro, que mostrara personalidad, la disposición de enfrentarse a un tipo que los ha llevado por un camino que no ha dado frutos«.

También elogia a Cage por imponer su voluntad sobre Wayne en el segmento. Sintió que el ex Campeón TNT adoptó un personaje tipo abusón. «Con su metro ochenta y su larga cabellera rubia, Mamá Wayne se puso cara a cara con Christian, básicamente diciéndole: ‘No hables así a mi hijo, no pongas tus manos sobre mi hijo’. ¿Una madre protegiendo a su hijo? Y luego Christian responde: ‘Será mejor que te vuelvas a alinear, mujer, o terminarás trabajando en ese Waffle House’». Bully prevé que todo el segmento insinuó sutilmente que Wayne probablemente se volverá contra Cage, lo que podría generar conflictos internos en The Patriarchy.