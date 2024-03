Bully Ray envía fuerte mensaje a Cody Rhodes: «¡Saca tu rabia!»

El miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, quien ha venido criticando a Cody Rhodes y todo lo que ha hecho en este camino hacia WrestleMania 40, le ha enviado un mensaje que parece un ultimátum. Así lo hizo en la más reciente edición del programa Busted Open Radio de la emisora Sirius XM, en donde le pidió a Rhodes dejar de estar jugando y demostrar que es un hombre de verdad.

Le pidió que sacara y mostrara que su personaje podía ser agresivo, que podía tener rabia. Y dijo que qué mejor momento que dar esta otra versión de Rhodes, luego de la tremenda y brutal paliza que The Rock le dio el pasado lunes en Raw, en donde lo dejó sangrando y malherido. Estas fueron las interesantes declaraciones de Bully Ray:

► Bully Ray le pide a Cody Rhodes que saque el fua

«¿Cómo responderá Cody Rhodes a lo que hizo The Rock con él? ¡La reacción ideal es pura rabia! Si fuera yo y fuera un técnico, pero seguiría siendo un volcán a punto de explotar. Tendría humo saliendo de mi nariz. Estaría furioso. Se podrían ver los blancos de mis ojos. No estaría parpadeando. Estaría mirando fijamente hacia la cámara, y le estaría diciendo a Dwayne Johnson lo que le voy a hacer. No hay más tiempo para joder, Cody Rhodes.

«Gran parte de la forma en que están programando a Rhodes en la WWE lo ha presentado como una presencia positiva y sonriente. Sin embargo, después de una brutal paliza a manos de Dwayne Johnson, creo que es hora de que Cody Rhodes muestre otra capa de su personaje, una más agresiva, especialmente con un par de luchas de WrestleMania de alto riesgo a la vuelta de la esquina.

«Si puedo ver ese lado de Cody la próxima semana, será la pieza final del rompecabezas. No he visto verdadera rabia. No quiero verlo tranquilo y sereno… El próximo lunes por la noche en Brooklyn, Nueva York, todos tenemos que ver algo sucederle a Cody Rhodes. Todos necesitamos dar un paso atrás y pensar, ‘¡Mie***! ¡Este tipo va a matar a The Rock! Y luego va a ir a por Roman Reigns‘. Al menos, eso es lo que tiene que ser la intención».