Bully Ray elogia la lanza de Bron Breakker

Bron Breakker se ha convertido en uno de los luchadores más destacados del elenco de WWE por su impresionante atletismo, incluyendo su característica lanza, un movimiento que puede ejecutar en un instante tras correr e impulsarse por las cuerdas a una velocidad impresionante; de hecho, la lanza que le aplicó a Carlito hace algunas semanas se volvió bastante viral en redes sociales.

► Para Bully Ray, nadie más debe aplicar la lanza

Hay otras Superestrellas que actualmente utilizan la lanza como parte de su arsenal, como Roman Reigns, Jey Uso o Charlotte Flair, sin embargo, la que ejecuta Bron Breakker es tan impresionante que el miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, dijo en el reciente «Busted Open Radio» que la WWE no debería permitir que nadie más use ese movimiento, y mencionó el reciente lanzazo de Breakker a Carlito (mencionado previamente), bromeando en sus redes sociales con el hecho de haber anunciado el funeral de este último.

«Después de ver esa lanza en Carlito, dije públicamente que no creo que nadie deba hacer una lanza. Punto. No me importa quién sea. Porque Bron ha tomado un movimiento simple y lo ha hecho especial. Le saca la lanza a la gente de las botas. Tiene una construcción. Yo lo dejaría así si fuera ellos.»

Breakker lució recientemente con un trío de lanzas cuando se enfrentó a Sami Zayn en el evento estelar del reciente WW RAW después de que Zayn se negara a saltar a WWE SmackDown por pedido de Seth Rollins. Y es que a pesar de perder el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 41, Bron Breakker se está posicionando como una estrella aún más grande en Monday Night Raw tras aliarse con Seth Rollins y Paul Heyman.