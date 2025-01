Bully Ray elogia a Tony D’Angelo tras su reciente combate

En el episodio de NXT de esta semana, el campeón norteamericano Tony D’Angelo derrotó a Ridge Holland para retener su Campeonato Norteamericano NXT, con la ayuda decisiva de Izzy Dame, luego de que se produjera un altercado en ringside que distrajo al réferi.

► Bully Ray cree que Tony D’Angelo brillará en el elenco principal

El miembro del Salón de la Fama WWE Bully Ray en el reciente Busted Open Radio habló sobre cómo disfrutó del reciente episodio de NXT y destacó la última defensa titular de Tony D’Angelo, donde no dudó en elogiarlo a él y a Ridge Holland, mencionando que ambos pueden abrirse camino y destacarse en elelenco principal.

«Puedo ver a Tony D’Angelo y Ridge Holland convirtiéndose en algo algún día en el elenco principal. ¿Son ellos los próximos John Cena? No lo creo. No es que no puedan serlo, porque si alguna vez me hubieras dicho que John Cena iba a ser John Cena cuando era The Prototype, probablemente me hubiera reído de ti. Nunca sabes quién va a resultar ser qué. Pero me gustó lo que vi con la apertura del programa».

Ridge Holland ya estuvo en el elenco principal de WWE entre el 2021 y el 2023, donde estuvo mayormente asociado junto a Sheamus y Pete Dunne en la agrupación The Brawling Brutes, aunque su paso fue bastante discreto y ha sido mayormente recordado por haber sido el hombre que accidentalmente provocó la lesión de Big E que todavía lo mantiene fuera de acción.

En cuanto a D’Angelo, él y el resto de The Family tuvieron un momento tenso después de que él no estuviera allí para ayudar a Luca Crusifino y Channing «Stacks» Lorenzo en su lucha por equipos contra Niko Vance y Brooks Jensen, sugiriendo una eventual división en el grupo.