Bully Ray de Roman Reigns: «La historia supera al título»

El miembro del Salón de la Fama WWE Bully Ray no está entre quienes critican la lucha que Roman Reigns tendrá contra CM Punk y Seth Rollins en WrestleMania 41.

.@WWERollins, @WWERomanReigns and @CMPunk will battle it out in a Triple Threat Match at #WrestleMania!

🎟️ https://t.co/Yy3JAYOjAA pic.twitter.com/Q4B5w7hitS

— WWE (@WWE) March 22, 2025