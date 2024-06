Bully Ray: «Damian Priest debe salir de Judgment Day»

El Miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, asegura que hay algo en común entre el actual Campeón Mundial en WWE, Damian Priest, y el actual Campeón Mundial de Peso Completo WWE, Swerve Strickland. Por sorprendente que parezca, podría hasta tener razón.

Y es que Ray aseguró que ambos hombres están teniendo unos reinados que se sienten opacados, por estar como parte de grupos. Estas fueron sus interesantes palabras en su más reciente aparición como panelista del Busted Open Radio:

► Bully Ray analiza el reinado de Damian Priest y Swerve Strickland

«Damian Priest no está beneficiándose de ser parte de la facción The Judgment Day. Una de las cosas que me llamó la atención sobre The Judgment Day en el último Raw — y esto me vino a la mente hace un par de semanas — es que no estoy seguro de que ser parte de The Judgment Day le esté haciendo algún favor a Damian Priest como campeón mundial en este momento.

«La situación actual de Priest en WWE es similar a la del campeón mundial de AEW, Swerve Strickland, quien también está en su primera etapa con un título mundial.

«Creo que estar en The Judgment Day … no quiero usar el término ‘lo retiene’, sé que es la historia en la que está involucrado. No nos han dado una razón para que no sea parte de The Judgment Day. Pero no siento que a Priest se le esté permitiendo ser el campeón mundial que puede ser mientras sigue siendo parte de The Judgment Day.

«Casi pensé en Priest anoche en el mismo contexto en el que pensé en Swerve Strickland como campeón mundial en AEW, quien también es parte de un grupo allí, The Mogul Embassy y con Prince Nana como manager. No estoy muy seguro de que ninguno de los dos esté recibiendo el verdadero tratamiento de campeón mundial, los están reteniendo».