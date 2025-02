A comienzos de 2024, Will Ospreay causó una gran controversia por los comentarios que leemos a continuación sobre Triple H después de que este lanzara un dardo contra AEW:

«Normalmente no caería en este tipo de cebo, pero viendo que el tipo que lo dijo sólo está en la posición en la que está porque se estaba acostando con la hija del jefe, no estás en posición de decirme de qué va todo esto, amigo mío, porque no tienes ni idea de por qué lucho. Que esto te sirva de dolorosa reprimenda y de amable recordatorio de que no se tiran piedras a un asesino con una ametralladora».

► Una razón cuanto menos extraña

Hubo mucho alboroto pero poco a poco la gente se fue olvidando y el tema quedó atrás. Sin embargo, vuelve al presente de la mano de Bully Ray. Ya entonces, el miembro del Salón de la Fama de WWE apuntaba:

«Escuchamos a Will Ospreay comentando sobre las palabras de Triple H y sobre tener relaciones con la hija del jefe. No es bueno. No creo que haya sido una movida acertada por parte de Ospreay. En el negocio de la lucha libre hay ciertas cosas, muchas cosas, de las que decimos que no son personales, solo negocios. Ese fue un golpe bastante personal».

Ahora, el veterano señala en Busted Open Radio que quizá por aquellas palabras del «Aerial Assassin» la WWE despidió recientemente a Blair Davenport, ex pareja de Ospreay.

“Dave, ¿recuerdas cómo siempre he dicho que la lucha libre profesional es como la mafia? No te j*den a ti, j*den a tu familia. Tal vez Will Ospreay nunca debería haber hecho esos comentarios sobre Triple H y Stephanie McMahon. Por supuesto que sí podría haber sido por eso, absolutamente sí, sin duda. Si siguen juntos o no, no lo sé, pudieron haber estado juntos en algún momento. Pero sí, definitivamente tendría algo que ver. No te engañes. Nunca has pasado un día en la WWE. No sabes cómo funcionan.”

¿Realmente creen es posible?