Bully Ray culpa a The Rock: «Por eso John Cena…»

Anteriormente, leíamos a Bully Ray resaltando lo mejor del cambio a heel de John Cena:

Ahora, bajo la premisa de que la idea no está funcionando, el miembro del Salón de la Fama de WWE señala lo negativo:

«La razón por la que el cambio a rudo de John Cena se siente como que no estuvo a la altura de las expectativas es porque no tuvimos el conducto y la conexión con The Rock. Sin The Rock ahí, queda un enorme vacío en todo esto, sobre por qué John y The Rock estaban en el mismo lugar al mismo tiempo en Elimination Chamber.

No es como si The Rock hubiera hecho el gesto de cortarse el cuello hacia la cámara o hacia una sección del público; se lo hizo directamente a John Cena, básicamente dando a entender que le estaba diciendo a John Cena qué hacer. No tenemos a The Rock. Eso decepciona tanto a todos que que John haya vencido a Cody es como… me da igual. No me importa. Conseguiste tu 17.º título mundial porque dejaste fuera una pieza enorme del rompecabezas«, explica el veterano en Busted Open Radio.