Este sábado presenciamos el último combate en la ilustre carrera de John Cena, que tuvo como última escena al 17 veces Campeón Mundial rindiéndose ante la llave de Gunther en el reciente Saturday Night’s Main Event. Esta decisión sigue generando controversia, ya que algunos fans la ven como un gesto simbólico y un pase de antorcha, mientras que otros simplemente están furiosos porque sostienen que Cena debió haberse llevado el triunfo, o haber vuelto a ser ese «Super Cena» de la década pasada.

► Triple H fue abucheado por los fanáticos

Si los fanáticos que asistieron al Capital One Arena en Washington, D.C ya estaban indignados por el resultado del combate entre John Cena contra Gunther, lo iban a estar aún más cuando Paul «Triple H» Levesque condujo al resto de luchadores por la rampa para celebrar la carrera del 17 veces Campeón Mundial y subirse al ring para darle un abrazo.

En el reciente «Busted Open Radio», Bully Ray explicó que la apariencia de Triple H es lo único que cambiaría del retiro de John Cena. Previamente, el miembro del Salón de la Fama de la WWE había justificado el resultado de su combate contra Gunther.

«En ese momento, creo que voy a leer la situación y me voy a desplomar. No le están gritando ‘mier**’ a John Cena. Le están gritando ‘mierda’ a quienquiera que convenció a John Cena de rendirse. Los fans presentes no se dan cuenta de que es John quien hace lo mejor para el negocio. Nadie le puso una pistola en la cabeza a John y le dijo: ‘Tienes que rendirte’.»

Bully Ray señaló también que Cena dice en entrevistas que simplemente aparece y hace lo que le dicen, pero sostuvo que no se llega al nivel de Cena, un futuro miembro del Salón de la Fama WWE, sin tener voz y voto.