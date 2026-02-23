Bully Ray cree que The Rock luchará en WrestleMania 43

Muchos fans se sintieron decepcionados por la no presencia de The Rock en WrestleMania 41, especialmente porque Travis Scott apareció y ayudó a John Cena a ganar el Campeonato Indisputable WWE, y «The Final Boss» no se involucró en lo absoluto en esta historia tras haber sido el que llevó a Cena al bando rudo durante la conclusión de Elimination Chamber.

► Arabia Saudita pondría el dinero para llevar a The Rock a WrestleMania

A pesar de las especulaciones que surgieron durante el 2025, «The Great One» no ha vuelto a aparecer en televisión; no obstante, un informe reciente dio cuenta de que podría estarse gestando un último combate para él en WrestleMania 43, en lo que podría ser su última aparición como luchador, descartándose además su participación en la edición de este año, aunque dejando la puerta abierta para una participación en el evento que se llevará a cabo en Arabia Saudita.

Durante los últimos cinco años, la idea de que The Rock encabezara el cartel de WrestleMania junto a Roman Reigns ha sido un rumor, que lamentablemente nunca se ha materializado. Aunque Reigns tiene una cita con CM Punk por el Campeonato Mundial Peso Completo en WrestleMania 42 este próximo abril, el evento del próximo año se celebrará en Arabia Saudita, y según comentó el miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, en la reciente edición de Busted Open, el país aportará los fondos necesarios para asegurar que este mediático enfrentamiento se celebre en su territorio.

«Creo que con tanto dinero en juego, todo es posible. Creo que el gobierno saudí le dirá a The Rock: «Rellena el espacio en blanco y firmamos el cheque: Rock contra Roman. No hay ningún estado en Estados Unidos, ni creo que haya ningún país en el planeta, que pueda superar la oferta de Arabia Saudita«.

Lo más cerca que la WWE estuvo de oficializar un enfrentamiento entre Reigns y The Rock fue en la previa de WrestleMania 40, cuando Cody Rhodes aparentemente le dio a «The Final Boss» la oportunidad de luchar por el título del «OTC» en el evento, a pesar de haber ganado el Royal Rumble. Sin embargo, tras las críticas en línea y el apoyo de los fans a «The American Nightmare», la WWE retomó sus planes originales de que Reigns y Rhodes fueran el evento principal de la segunda noche de WrestleMania 40, aunque The Rock sí lucho en ese evento, específicamente en el evento central de la noche anterior cuando hizo equipo con Roman Reigns para enfrentarse a Cody Rhodes y Seth Rollins en un combate por parejas.