Bully Ray cree que Seth Rollins no está en el nivel más alto

Con media docena de títulos mundiales a su nombre, Seth Rollins es considerado como una de las estrellas más destacadas de los últimos tiempos en la WWE, y hoy en día es el Campeón Mundial de Peso Complety y el principal villano de Monday Night Raw. Sin embargo, surge la pregunta en torno a si está en el mismo nivel de popularidad que Cody Rhodes, Roman Reigns y CM Punk, quienes son ampliamente queridos por el público.

► ¿Seth Rollins debajo de Cody Rhodes, Roman Reigns y CM Punk?

Durante el reciente «Busted Open Radio» se debatió sobre si alguna vez se lo ha presentado a Seth Rollins como la cara visible de la WWE, y Bully Ray mencionó que existe un elemento que le impide a Rollins estar en la cima de la WWE, donde se encuentran personas como Cody Rhodes, Roman Reigns y CM Punk.

«Siempre vuelvo a lo que realmente tiene que ver, y esto es lo básico de la vieja escuela: la conexión emocional con el público. La gente adora a Cody de verdad. Los niños adoran a Cody, y por lo tanto, los padres adoran a Cody. Roman tiene un aura divina. Te sientes como si estuvieras entre la realeza cuando Roman sale. Además, tiene esa herencia y linaje samoano, que tanto respetamos en la lucha libre, pero que respetamos aún más en la WWE. Punk, el rebelde consumado, el tipo que siempre ha sido la voz de los que no tienen voz y el hombre del pueblo. Los tres tienen una conexión emocional única.»

«La emoción, de eso se trata todo este asunto. La manipulación emocional de la afición y cómo puedes conseguir que te quieran o que te odien. Eso es todo. Seth aún no tiene ese nivel de emoción, y lleva mucho tiempo entre nosotros.»