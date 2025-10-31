Chris Jericho ha sido una figura clave de AEW, puesto que ha estado desde su fundación, y además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, a la cual ha ayudadoen su crecimiento y consolidación. Durante los primeros años de la compañía de Tony Khan, tanto él como Jon Moxley y The Young Bucks, se convirtieron en las piedras angulares de AEW, aunque ha estado ausente de las pantallas desde el pasado mes de abril, aunque todavía se encuentra bajo contrato hasta finales del 2025, lo cual ha incrementado los rumores sobre su posible salida y un eventual regreso a la WWE.

► Bully Ray propone una vía de salida para Chris Jericho

El miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, en el reciente programa «Busted Open Radio», habló sobre la situación de Chris Jericho, mencionando que su etapa en AEW ha terminado, y proponiendo una posible vía de salida de allí antes de que termine su contrato con la compañía de Tony Khan.

«En mi opinión, la etapa de Jericho en AEW ha terminado. Ya no tiene nada más que hacer allí. Ha sido tan creíble como luchador en el ring como lo ha sido como artista deportivo. Lo que hizo con MJF fue fenomenal. Ser su primer Campeón Mundial de Peso Pesado fue genial. La estrella más grande en la historia de AEW, no hay nombre más importante que haya pasado por AEW que Chris Jericho. La afición de AEW le hizo a Chris Jericho lo mismo que le hizo a Cody Rhodes y lo mismo que le harán a otros. Esa es la naturaleza de la bestia con la afición de esa compañía. Es hora de que Chris Jericho siga adelante y termine su carrera, si es que quiere terminarla, en la compañía que lo convirtió en la estrella más grande de todos los tiempos: la WWE.»

Si Jericho decide no renovar con AEW, el miembro del Salón de la Fama WWE sugiere que pueda tener una última historia con The Don Callis Family y una lucha con el Campeón TNT, Kyle Fletcher, dado que el veterano luchador ya ha tenido una vieja historia con Don Callis en sus tiempos en NJPW. Bully Ray también agrega que Jericho podía tener un discurso de despedida para agradecer al público y a sus compañeros, antes de que los miembros de The Don Callis Family procedan a atacarlo brutalmente, con lo cual lo sacarían definitivamente de las pantallas.