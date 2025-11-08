Bully Ray cree que Jon Moxley volverá a WWE algún día

The Shield luchó por última vez en abril de 2019 contra el trío formado por Drew McIntyre, Baron Corbin y Bobby Lashley, en un evento especial de despedida. El grupo se disolvió tras la marcha de Moxley a AEW al expirar su contrato con la WWE, y el ex Dean Ambrose continúa brillando con luz propia en la compañía de Tony Khan, donde ya ha sido múltiple campeón mundial.

► Jon Moxley sigue firme en AEW

Mientras muchos se preguntan por el eventual regreso de Jon Moxley a WWE (lo cual no sucederá en el corto plazo), el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Bully Ray, predijo que el excampeón mundial AEW eventualmente volverá a firmar con la WWE.

Un oyente del programa «Busted Open» sugirió que Moxley podría regresar a la WWE y que The Shield podría reunirse para enfrentarse a The Vision, una opinión que Ray rechazó rotundamente, e incluso le preguntó si consumía drogas. Sin embargo, el miembro del Salón de la Fama de la WWE también afirmó que Moxley, algún día, regresará a la WWE.

«Todos eventualmente regresarán a la WWE porque, si aún no se han dado cuenta, eventualmente lo harán. Exprimirán hasta el último centavo de esa compañía y luego se frustrarán o se darán cuenta de que ya no es lo suyo. Sí, creo que todos eventualmente regresarán«.

La afirmación de Bully Ray no parece tan descabellada, considerando que algunas estrellas han regresado a la WWE después de su paso por AEW, entre ellas CM Punk, Cody Rhodes y Rusev, por nombrar algunas; esto, sin mencionar el rumorado regreso de Chris Jericho, una vez que finalice su contrato con la compañía de Tony Khan al concluir el presente año.