La gira de retiro de John Cena ha generado múltiples reacciones en línea, especialmente después de cómo se dio su cambio a rudo. Si bien logró ganar su Campeonato número 17, muchos cuestionaron el manejo que le dieron a esta nueva e inédita versión de Cena, quien volvió a ser el de antes durante SummerSlam, dándonos un indicativo de que se mantendrá de esta manera hasta el último de sus días como luchador. Dicho esto, tras el combate que sostendrá en Clash in Paris, Cena tendrá ya menos de diez fechas por cumplir antes de colgar los botines de manera definitiva.

► John Cena tendrá su despedida en Boston

Se ha confirado ya que la última noche de John Cena como luchador activo será este 13 de diciembre en el Saturday Night’s Main Event que se llevará a cabo en Boston, muy cerca de su lugar de nacimiento. Al respecto, durante un episodio de «Busted Open Radio», Bully Ray explicó que la última aparición de Cena en pantalla podría ser simplemente un espectáculo de celebración y no que precisamente vaya a disputar un combate.

«No necesito ver a John Cena luchar en Boston. Lo que necesito ver es su despedida final. Si alguien merece la despedida definitiva de un rey, es él. ¿De verdad necesitas ver el Five-Knuckle Shuffle y esto y aquello? ¿Solo lo verás interpretando los éxitos de su último combate?»

«Digamos esto: El Saturday Night’s Main Event, la despedida final de John Cena; casi se convierte en un segmento de ‘Mick Foley: Esta es tu vida’ presentado por The Rock, y nosotros, durante 90 minutos, despedimos a John Cena; no tengo ningún problema con eso», añadió Bully, pero añadió un escenario en el que Cena se enfrenta a The Rock frente a un público en vivo en Survivor Series, lo que podría generar los ingresos necesarios para simplemente tener un episodio de celebración para Cena la semana siguiente.

Habrá que ver qué es lo que tiene la WWE preparado para la última noche de John Cena y quién sería su último rival, en caso de que vaya a combatir. En todo caso, esperemos que haya aprendido del error que supuso el manejo del tiempo durante la última noche de Goldberg como luchador, el mes pasado.