Bully Ray compara a Natalya con Nic Nemeth

A pesar de su participación en promociones del circuito independiente de lucha libre, Natalya solo ha competido en un puñado de combates en la WWE a lo largo de 2025, siendo sus apariciones bastante esporádicas y aferrándose al rol de la veterana que ayuda a los nuevos talentos a emerger.

► Natalya es la más veterana del elenco de la WWE

Durante una aparición reciente en «Busted Open Radio», el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Bully Ray, comparó la participación actual de Natalya en la WWE con la de la actual estrella de TNA, Nic Nemeth, quien durante sus últimos años en la compañía (cuando trabajó bajo el nombre de Dolph Ziggler) cumplió un papel similar hasta su despido en el 2023.

«¿Cómo es que no haces nada con Dolph Ziggler? ¿Cómo?. ¿Sabes por qué? Porque lleva mucho tiempo entre nosotros, y cuando uno es eterno, a veces es la gota que colma el vaso. Cuando uno es eterno, es tan terrible como ser considerado una buena mano. Justo cuando uno es una buena mano, no te impulsan al máximo, y cuando uno es eterno, ya no te impulsan al máximo. Esas son mis preocupaciones, y no tienen nada que ver con Natalya, Nattie, el talento real ni las posibilidades del futuro. Mi mayor preocupación es que sí, te dejaremos ser Nattie y, si no funciona en un mes, volverás a ser Natalya.»

Natalya forma parte de la WWE desde 2007 y ha ganado varios títulos, incluyendo el actual Campeonato Mundial Femenil y el Campeonato Femenil en Parejas. Comenzó a competir en la escena independiente a principios de este año como Nattie Neidhart cuando derrotó a Miyu Yamashita en GCW Bloodsport XIII en abril, y luego hizo apariciones en NWA, Reality Of Wrestling y AAA; sin embargo, esta faceta de su personaje no la ha traído a la WWE, a pesar de que Becky Lynch la pidió expresamente previo al último combate que ambas sostuvieron.