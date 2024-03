Bully Ray: «Me sentí como un niño con Sting en TNA»

Bully Ray compartió las cuerdas con Sting en una treintena de ocasiones todas ellas en TNA de 2008 a 2014. Podemos destacar cuando se enfrentaron en distintos equipos en el combate Lethal Lockdown Steel Cage de Lockdown 2008, cuando disputaron una lucha cuadrangular por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Against All Odds 2009 o su mano a mano por el mismo título máximo en un choque No Holds Barred en Slammiversary XI.

► Bully Ray recuerda a Sting

Entre todas nos enfocamos ahora en las ocasiones en que formaron equipo pues de ellas habla Bully Ray en Busted Open Radio.

«Me transformé en un niño otra vez. Me volví un fanático de la lucha libre porque era Sting y yo contra los Aces and Eights en un combate de mesas. Estaba en mi camerino, y pensé: ‘Wow, ¿qué tan genial sería si pudiera salir pintado como Sting?’ Y decidí, ‘Al diablo, solo voy a preguntarle’. Toqué su puerta, entré y le dije: ‘¿Me pintarías?’ Me miró, sonrió y dijo, ‘¡Claro que sí!’. Sentí escalofríos.

«Fue un momento perfecto en el tiempo. Se podía ver la emoción en mis ojos y en mi rostro al poder estar junto a este tipo haciendo nuestra entrada juntos.»

Ambos veteranos se unieron como pareja en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando enfrentaron a Aces And Eights (Devon, Knux) en una lucha sin descalificación en Bound For Glory 2012. En concreto, Bully Ray recuerda su combate de mesas contra el mismo Devon y DOC en el programa semanal del 25 de enero de 2013. Llegaron a ser buenos amigos pero también grandes oponentes. Y sus últimas dos veces en el ring fueron dos manos a mano.